adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 255,40 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 255,40 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 254,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 260,10 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104.671 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 262,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,33 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die adidas-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 4,20 EUR je Aktie aus.

