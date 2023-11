Adyen BV Parts Sociales Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Anleger schicken Adyen BV Parts Sociales am Vormittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Adyen BV Parts Sociales gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Adyen BV Parts Sociales-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 934,70 EUR.

Die Adyen BV Parts Sociales-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 934,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Adyen BV Parts Sociales-Aktie bei 924,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 949,70 EUR. Bisher wurden heute 1.398 Adyen BV Parts Sociales-Aktien gehandelt.

Bei 1.698,80 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,75 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 603,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,39 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Adyen BV Parts Sociales-Aktie wird bei 1.179,11 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 hat Adyen BV Parts Sociales die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Adyen BV Parts Sociales wird am 08.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Adyen BV Parts Sociales-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

