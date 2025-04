AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Dienstagmittag tiefrot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AFC Energy gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,6 Prozent auf 0,066 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr um 5,6 Prozent auf 0,066 EUR ab. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,066 EUR nach. Bei 0,074 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 38.011 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,305 EUR erreichte der Titel am 01.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 78,292 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,065 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 1,815 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Am 23.07.2026 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie