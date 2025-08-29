AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagnachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 0,108 EUR abwärts.
Die AFC Energy-Aktie notierte um 15:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 0,108 EUR. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,107 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,107 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 2.515 Stück.
Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,215 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 99,814 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,238 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.
