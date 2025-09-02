AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag kaum verändert
Die Aktie von AFC Energy zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die AFC Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 0,101 EUR.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Wert von 0,101 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie um 09:15 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,101 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,101 EUR.
Bei 0,212 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 109,821 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 58,242 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie
Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern
Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu AFC Energy PLCShs
Analysen zu AFC Energy PLCShs
Keine Analysen gefunden.