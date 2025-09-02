AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die AFC Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 0,101 EUR.

Mit einem Wert von 0,101 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie um 09:15 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,101 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,101 EUR.

Bei 0,212 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 109,821 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 58,242 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie