AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag südwärts

04.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 0,101 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie gab im BMN-Handel um 15:43 Uhr um 3,1 Prozent auf 0,101 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,101 EUR aus. Bei 0,103 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 6.002 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 53,023 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,594 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

