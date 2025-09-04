AFC Energy Aktie News: AFC Energy wird am Freitagvormittag ausgebremst
Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 0,101 EUR ab.
Die AFC Energy-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 0,101 EUR abwärts. Bei 0,101 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,104 EUR.
Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 109,821 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 0,064 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,806 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.
