AFC Energy Aktie News: AFC Energy mit herben Abschlägen am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Der AFC Energy-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,2 Prozent auf 0,101 EUR.

Die AFC Energy-Aktie wies um 16:04 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 7,2 Prozent auf 0,101 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,101 EUR ab. Bei 0,107 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 4.137 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Mit einem Zuwachs von 112,451 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,060 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 68,667 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

