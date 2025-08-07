AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 0,112 EUR.
Im Frankfurt-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere um 15:42 Uhr 3,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,112 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,104 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.200 AFC Energy-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 89,516 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 42,921 Prozent Luft nach unten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.
