AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Aktie von AFC Energy zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 3,8 Prozent auf 0,108 EUR zu.

Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 0,108 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,110 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,106 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,215 EUR. Gewinne von 98,339 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,060 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,649 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

