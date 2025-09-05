AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 0,102 EUR.

Das Papier von AFC Energy konnte um 15:44 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 0,102 EUR. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,103 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,101 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 151 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,215 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 52,744 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,060 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,945 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

