AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,107 EUR zu.

Um 16:06 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,107 EUR nach oben. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,108 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,104 EUR. Zuletzt wechselten 18.836 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 100,375 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,978 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

