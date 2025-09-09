AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag auf rotem Terrain

AFC Energy im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 0,104 EUR nach.

Die AFC Energy-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 0,104 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,104 EUR. Bei 0,104 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten 300 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,215 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 107,129 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,060 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 42,197 Prozent sinken.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.



