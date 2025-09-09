DAX23.749 +0,1%ESt505.384 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,3%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1704 -0,1%Öl66,90 +0,6%Gold3.655 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Oracle 871460 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
AFC Energy im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag auf rotem Terrain

10.09.25 12:05 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 0,104 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 0,104 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,104 EUR. Bei 0,104 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten 300 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,215 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 107,129 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,060 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 42,197 Prozent sinken.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung