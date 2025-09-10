AFC Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von AFC Energy

DAX23.641 ±0,0%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.607 +0,2%Euro1,1692 -0,1%Öl67,36 -0,4%Gold3.630 -0,3%
11.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AFC Energy gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 0,102 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,102 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,102 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,103 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,947 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,064 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,671 Prozent.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

