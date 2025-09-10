AFC Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von AFC Energy

Kurs der AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AFC Energy gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 0,102 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,102 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,102 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,103 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,947 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,064 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,671 Prozent.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie