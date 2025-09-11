DAX23.649 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl66,39 +0,1%Gold3.646 +0,3%
So entwickelt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy wird am Freitagvormittag ausgebremst

12.09.25 09:28 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 0,101 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr um 1,0 Prozent auf 0,101 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR. Mit einem Wert von 0,102 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,212 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 108,992 Prozent zulegen. Bei 0,064 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,055 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

