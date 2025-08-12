DAX24.218 +0,8%ESt505.382 +0,9%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,72 -0,6%Gold3.362 +0,5%
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert
E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt
AFC Energy Aktie News: AFC Energy steigt am Mittag

13.08.25 12:05 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy steigt am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,105 EUR nach oben.

Um 11:45 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,105 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,109 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,109 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 789.527 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,214 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 104,198 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2025 auf bis zu 0,061 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,889 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

