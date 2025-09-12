DAX23.785 +0,4%ESt505.433 +0,8%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.687 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,08 +0,3%Gold3.640 -0,1%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag leichter

15.09.25 12:09 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 0,103 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AFC Energy befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,8 Prozent auf 0,103 EUR ab. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,103 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,103 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.273 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 109,144 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,060 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 71,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 GBP, nach 0,000 GBP im Jahr 2024.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

