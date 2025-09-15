DAX23.626 -0,5%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1814 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.697 +0,5%
Notierung im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag schwächer

16.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AFC Energy gab in der BMN-Sitzung ab. Um 11:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 0,102 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,099 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,101 EUR. Bisher wurden heute 1.861 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 0,215 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 110,784 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,176 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

