AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagvormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,2 Prozent auf 0,103 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:17 Uhr 3,2 Prozent auf 0,103 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,103 EUR nach. Mit einem Wert von 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 42.277 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 106,963 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 69,787 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

