AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag im Ausverkauf

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 0,101 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 0,101 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,103 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.100 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,871 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,060 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 40,594 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

