AKTIE IM FOKUS: Klöckner & Co mit weiterem Erholungsversuch - Verkäufe in USA
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) setzen Montagmorgen erneut zur Kurserholung an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere des Stahlhändlers bis zu 3,5 Prozent auf 5,83 Euro.
Am Markt kommt der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten damit gut an. Damit will das Unternehmen den Umsatzanteil aus höherwertigem Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigern.
Am Freitag waren KlöCo-Papiere zwischenzeitlich schon einmal stark gestiegen. Auslöser war ein Pressebericht, der den Anlegern Hoffnung auf Schutzzölle vor China-Importen machte. Die Kursgewinne waren allerdings letztlich größtenteils wieder zusammengeschmolzen.
Damit waren die Aktien zurück in ihrer Handelsrange auf dem tiefsten Niveau seit Februar. Nun winkt ein neuerlicher Befreiungsversuch./ag/zb
Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
