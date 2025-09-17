AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 0,103 EUR.

Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 0,103 EUR. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,107 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,107 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.000 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 104,545 Prozent. Bei 0,064 EUR fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,395 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

