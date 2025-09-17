DAX23.661 +1,3%ESt505.455 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.174 +0,7%Euro1,1832 +0,1%Öl68,00 +0,1%Gold3.669 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 PUMA 696960 Aumovio AUM0V1 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Amazon, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Meta-Aktie profitiert: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor Meta-Aktie profitiert: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor
Pivotal-Point Nachverfolgung Pure Storage: Erfolg im Abo-Geschäft und steigende Nachfrage nach Flash-Speicher! Pivotal-Point Nachverfolgung Pure Storage: Erfolg im Abo-Geschäft und steigende Nachfrage nach Flash-Speicher!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
AFC Energy im Fokus

AFC Energy Aktie News: Hausse bei AFC Energy am Mittag

18.09.25 12:07 Uhr
AFC Energy Aktie News: Hausse bei AFC Energy am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,9 Prozent auf 0,108 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR 0,01 EUR 7,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie konnte um 11:36 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 0,108 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,110 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,109 EUR. Bisher wurden heute 712.000 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,417 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,819 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung