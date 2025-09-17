AFC Energy Aktie News: Hausse bei AFC Energy am Mittag

AFC Energy im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,9 Prozent auf 0,108 EUR zu.

Die AFC Energy-Aktie konnte um 11:36 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 0,108 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,110 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,109 EUR. Bisher wurden heute 712.000 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,417 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,819 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

