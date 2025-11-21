AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Mittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Im BMN-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere zuletzt 4,4 Prozent.

Das Papier von AFC Energy legte um 11:43 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 4,4 Prozent auf 0,109 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,110 EUR an. Bei 0,102 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 0,215 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Mit einem Zuwachs von 96,886 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,060 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 82,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

