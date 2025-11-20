AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 4,3 Prozent auf 0,103 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 0,103 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 105,340 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,064 EUR am 11.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,155 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

