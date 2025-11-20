DAX23.380 +0,9%Est505.587 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.614 +0,5%Euro1,1518 -0,2%Öl64,08 +0,7%Gold4.058 -0,5%
AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Mittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Im BMN-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Um 11:44 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 0,109 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die AFC Energy-Aktie sogar auf 0,110 EUR. Mit einem Wert von 0,102 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 97,610 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,060 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,853 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

