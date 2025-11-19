AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag schwächer

AFC Energy im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 0,104 EUR.

Um 15:43 Uhr fiel die AFC Energy-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 0,104 EUR ab. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,101 EUR.

Bei 0,215 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,731 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Abschläge von 42,308 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie