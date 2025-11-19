DAX23.232 +0,2%Est505.540 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl64,02 -1,2%Gold4.115 +1,2%
Aktienentwicklung

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag mit Verlusten

19.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 0,101 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR 0,01 EUR 5,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:00 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 0,101 EUR. Bei 0,101 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,105 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 14.500 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,214 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 111,462 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Abschläge von 39,822 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

