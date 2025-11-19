AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag mit Verlusten
Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 0,101 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 12:00 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 0,101 EUR. Bei 0,101 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,105 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 14.500 AFC Energy-Aktien den Besitzer.
Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,214 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 111,462 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Abschläge von 39,822 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie
Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern
Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu AFC Energy PLCShs
Analysen zu AFC Energy PLCShs
Keine Analysen gefunden.