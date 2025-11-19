DAX23.212 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,7%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1577 ±-0,0%Öl64,29 -0,8%Gold4.083 +0,4%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy schiebt sich am Vormittag vor

19.11.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 0,101 EUR.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,101 EUR zu. Die AFC Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,101 EUR aus. Mit einem Wert von 0,101 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,212 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 108,992 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,055 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

