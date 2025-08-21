AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt fiel die AFC Energy-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 0,108 EUR ab.
Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr um 3,4 Prozent auf 0,108 EUR ab. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,105 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,105 EUR.
Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,212 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 48,936 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 41,019 Prozent Luft nach unten.
AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.
