So entwickelt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag nahe Vortagesniveau

25.08.25 09:24 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Bei der AFC Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,109 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR 0,00 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 0,109 EUR zeigte sich die AFC Energy-Aktie im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr kaum verändert. Bei 0,110 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,109 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,110 EUR.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,212 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 94,393 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,452 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

