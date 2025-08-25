AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag tiefrot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der AFC Energy-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,0 Prozent auf 0,111 EUR.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 7,0 Prozent auf 0,111 EUR. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,107 EUR. Mit einem Wert von 0,115 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 16.212 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,215 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 48,186 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,060 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 46,140 Prozent wieder erreichen.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie