AFC Energy Aktie News: AFC Energy schiebt sich am Nachmittag vor

27.10.25 16:08 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 0,105 EUR zu.

AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,59%
Um 15:54 Uhr sprang die AFC Energy-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 0,105 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,106 EUR. Mit einem Wert von 0,106 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 106.386 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 50,935 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

