AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 0,102 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 0,102 EUR zu. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,102 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,102 EUR.

Bei 0,212 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 107,760 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,426 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie