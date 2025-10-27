DAX24.255 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1646 +0,1%Öl65,50 -0,3%Gold4.032 -1,2%
Aktie im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy präsentiert sich am Montagmittag stärker

27.10.25 12:04 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy präsentiert sich am Montagmittag stärker

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 0,106 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:35 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 0,106 EUR nach oben. Bei 0,106 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,106 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 29.131 Stück.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,214 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 102,268 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,061 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 42,439 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

