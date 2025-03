AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag massiv unter Druck

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Der AFC Energy-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,1 Prozent auf 0,065 EUR.

Die Aktie verlor um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 7,1 Prozent auf 0,065 EUR. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,065 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,070 EUR. Bisher wurden via BMN 11.364 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,304 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 367,692 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 0,064 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,231 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die AFC Energy-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Am 23.07.2026 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie.

