AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 0,111 EUR nach oben.

Das Papier von AFC Energy legte um 11:43 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 3,0 Prozent auf 0,111 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,115 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,107 EUR. Zuletzt wurden via BMN 2.401 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,215 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,394 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,750 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

