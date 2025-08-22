Aguas Andinas: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Aguas Andinas äußerte sich am 21.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 4,06 CLP gegenüber 3,53 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,62 Prozent auf 165,02 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 150,55 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.
