DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.678 -1,0%Euro1,1722 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen deutlich höher dank Powell -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 34 im Überblick Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 34 im Überblick
KW 34: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 34: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aguas Andinas: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

23.08.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aguas Andinas SA (A)
1.410,00 COP 0,00 COP 0,00%
Charts|News|Analysen

Aguas Andinas äußerte sich am 21.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 4,06 CLP gegenüber 3,53 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,62 Prozent auf 165,02 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 150,55 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aguas Andinas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aguas Andinas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aguas Andinas SA (A)

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung