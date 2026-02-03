DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.543 +0,8%Euro1,1834 +0,1%Öl67,92 +0,2%Gold5.079 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat in den USA schlägt Alarm - Bürokratie bremst nationale Reserve Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat in den USA schlägt Alarm - Bürokratie bremst nationale Reserve
ETF-Sparplan kündigen: Schritt-für-Schritt erklärt ETF-Sparplan kündigen: Schritt-für-Schritt erklärt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Kanzler Merz bricht zu erster Reise in die Golfregion auf

04.02.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bricht am Mittwoch zu seiner ersten Reise in die wirtschaftsstarke und strategisch wichtige Golfregion auf. Erste Station ist Saudi-Arabien, anschließend geht es weiter nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit allen drei Ländern will Merz die Partnerschaften in einer sich neu ordnenden Welt intensivieren. Vor allem im Energiebereich soll die Kooperation mit den öl- und gasreichen Ländern gestärkt werden.

Wer­bung

Neue Regierung will Rüstungsexportpolitik lockern

Es wird aber auch um Rüstungsgeschäfte gehen. Waffenexporte in die drei autokratisch geführten Länder wurden wegen der Menschenrechtslage und Beteiligung an regionalen Konflikten von den Vorgängerregierungen lange Zeit sehr zurückhaltend gehandhabt. Die Merz-Regierung will den restriktiven Kurs nun lockern.

Trump drohte Iran mit Militärschlägen

Ein wichtiges Thema wird die Zuspitzung der Lage im und um den Iran sein. Die Sorgen vor einem neuen Krieg waren zuletzt wieder gewachsen. US-Präsident Donald Trump hat der Staatsführung in Teheran mehrfach mit Militärschlägen gedroht, auch wegen des brutalen Vorgehens staatlicher Kräfte gegen Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten. Dabei sollen Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Menschen getötet worden sein. Das US-Militär hat seine Präsenz in der Region seit Anfang Januar deutlich ausgebaut, nun soll es Berichten zufolge aber Verhandlungen mit dem Iran geben./mfi/DP/he