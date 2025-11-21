DAX22.993 -1,2%Est505.486 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.742 -4,5%Euro1,1520 -0,1%Öl62,00 -1,9%Gold4.034 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Kryptomarkt tiefrot: Bitcoin, Ethereum, XRP & Co. stürzen massiv ab Kryptomarkt tiefrot: Bitcoin, Ethereum, XRP & Co. stürzen massiv ab
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX knickt ein - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX knickt ein - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!