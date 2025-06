Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 143,55 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 15:53 Uhr 4,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 143,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 496.769 Stück.

Bei 163,92 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (99,89 USD). Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 43,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Airbnb ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent auf 2,27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



