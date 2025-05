Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 122,06 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 122,06 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 122,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 145.583 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 25,54 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 22,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 01.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,27 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Airbnb-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,24 USD je Airbnb-Aktie.

