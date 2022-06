Airbnb Aktie News: Airbnb am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 112,92 EUR

Um 07.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 113,48 EUR. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,48 EUR aus. Bei 113,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,34 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,43 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 97,69 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,16 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 03.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,95 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.508,94 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 70,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 886,94 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 2,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

