Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 119,41 USD abwärts.
Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 119,41 USD ab. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 119,41 USD ein. Bei 120,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 141.151 Airbnb-Aktien umgesetzt.
Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.
Am 06.08.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 USD je Airbnb-Aktie belaufen.
