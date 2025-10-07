Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 119,98 USD.
Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 119,98 USD. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 119,14 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 120,49 USD. Bisher wurden via NASDAQ 856.472 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 26,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,74 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.
Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
