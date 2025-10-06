Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Montagabend an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 121,66 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 20:07 Uhr 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 123,07 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 120,73 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 768.305 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. Gewinne von 34,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse