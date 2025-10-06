Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

Airbnb im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 120,20 USD.

Die Airbnb-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 120,20 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 120,88 USD. Bei 120,05 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 120,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 133.668 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 26,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 16,90 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse