Airbnb Aktie News: Airbnb am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Airbnb legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 116,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 116,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 114,46 EUR. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 1.246 Aktien.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 187,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 37,69 Prozent wieder erreichen. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 39,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 02.08.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb -1,95 USD je Aktie eingenommen. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.104,11 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 137,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 886,94 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Am 10.08.2023 wird Airbnb schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 2,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

