Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag nordwärts

08.09.25 16:10 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 124,24 USD.

Airbnb
Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 124,24 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 124,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,37 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 121.478 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Abschläge von 19,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

