Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 114,41 USD.

Die Airbnb-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 114,41 USD abwärts. Bei 113,69 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,09 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.758 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 3,50 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,75 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,48 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Airbnb-Aktie.

